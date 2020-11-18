Pegasus ve THY'den sokağa çıkma yasağı açıklaması

Pegasus, sokağa çıkma yasağı uygulaması ile ilgili ikinci bir duyuru yayımladı. Pegasus'un duyurusunda "20.11.2020 tarihinden itibaren hafta sonları saat 10.00 ile 20.00 dışında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından uçuşu olan misafirlerimiz muaftır. Misafirlerimiz mobil uçuş kartı, bilet görüntüsü gibi uçuşu olduğuna dair bir belge ibraz ederek seyahate katılabilirler" denildi.

THY: HAFTA SONU UÇUŞU OLANLAR SEYAHAT EDEBİLİR

Türk Hava Yollar Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan son durumu paylaştı ve ''Değerli misafirlerimiz;

Türk Hava Yolları olarak güvenli seyahat standartlarımız ile sizleri ağırlamaya devam edeceğiz. Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler'' dedi.