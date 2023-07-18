Perakendeciler zamma hazırlanıyor

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, temmuzda işçilik ve akaryakıt başta olmak üzere maliyetlerdeki önemli artışlara işaret ederek, hem maliyetler hem de talep enflasyonunun etkisiyle kaçınılmaz şekilde fiyat artışları ile karşı karşıya kalınacağını söyledi.

Organize perakende sektörünün çatı kuruluşlarından Birleşmiş Markalar Derneği’nin (BMD) Başkanı Sinan Öncel, enflasyonist ortamda “paradan kaçış” ve bayram etkisiyle haziranda hem adet satışları hem de ciroda önemli sıçrama yakaladıklarını; yabancıların da katkısıyla alışverişteki canlılığın temmuzda artarak devam etmesini beklediklerini söyledi.

Öncel buna karşın temmuz ayında işçilik ve akaryakıt başta olmak üzere maliyetlerdeki önemli artışlara işaret ederek, hem maliyetler hem de talep enflasyonunun etkisiyle kaçınılmaz şekilde fiyat artışları ile karşı karşıya kalınacağını belirtti.

ZAM GELECEK ENDİŞESİ SATIŞLARI PATLATTI

“Fiyatlar daha da artacak” endişesi ve “bugün alan kârlı çıkıyor” anlayışının kırılamaması nedeniyle tüketicilerde “paradan kaçış” eğiliminin artarak devam ettiğini belirten Öncel, “Tüketici imkânı ölçüsünde stok ürün biriktiriyor. Enflasyonist ortamda peşin fiyatına bir yıla varan taksitli ödeme imkânı da alışverişin cazibesini artırıyor” dedi.

Tüketicilerin tasarruf yerine alışverişe yönelmesinin etkisiyle perakende sektörünün en hareketli dönemlerinden birini yaşadığını belirten Öncel, sektörün bayramın da etkisiyle haziranda zirve yaptığını söyledi.

Öncel, “Adet satışlarında son üç aydır yükselen bir grafik var. Hazirana baktığımızda ise üye markalarımızın yüzde 80'inin adet satışlarında artış görünüyor. Yıllık ölçekte ortalamada yüzde 10 ile yüzde 25 arasında bir adet artışından söz edebiliriz. Adet satışlarında önceki aya, yani Mayıs'a göre de anlamlı bir artış dikkat çekiyor” dedi ve ekledi:

“Temmuzdan itibaren yabancıların da katkısıyla alışverişteki canlılığın artarak devam edeceğine inanıyoruz.”

‘FİYAT ARTIŞLARI KAÇINILMAZ’

Öte yandan Öncel, mevcut tablonun ilk bakışta organize perakende açısından parlak gibi göründüğünü, ancak olayın bir kısır döngüye dönüşmesinin sektörü endişelendirdiğini vurguladı.

Piyasadaki talep enflasyonuna dikkat çeken Öncel, “Temmuz ayında işçilik ve akaryakıt başta olmak üzere maliyetlerde önemli artışlar oldu. Akaryakıt zammı özellikle e-ticaret operasyonlarında maliyetlerimizi artıracak. Dolayısıyla talep enflasyonunun yanı sıra maliyetlere bağlı fiyat artışları ile kaçınılmaz olarak karşı karşıya kalacağız. Bu kısır döngüyü bir şekilde kırmamız gerekiyor” diye konuştu.

Akaryakıttan alınan özel tüketim vergisinin (ÖTV) keskin şekilde artırılmasıyla bu hafta sonu pompa fiyatı da yüzde 20’nin üzerinde artarken, ekonomistler temmuz ve ağustos aylarında TÜFE’de sert yükseliş bekliyorlar.