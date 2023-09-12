Petrol piyasasını bekleyen büyük tehlike: Son 16 yılın en büyük açığı...

OPEC tarafından yayımlanan rapora göre Suudi Arabistan ve Rusya tarafından alınan üretim kesinti kararlarının 2023 sonuna dek uzatılması, yılın son çeyreğinde arz açığını iki katına çıkararak günlük 3 milyon varile yükseltecek.

Suudi Arabistan’ın üretim kesintilerini uzatma kararının ardından küresel petrol piyasalarında önümüzdeki çeyrekte günlük 3 milyon varilden fazla arz açığının ortaya çıkması bekleniyor. Bu rakam on yıldan fazla bir sürenin en büyük açığı olma özelliğini taşıyor.

BloombergHT'nin yer verdiği bilgilere göre; Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından yayınlanan son veriler, rekor talep döneminde Suudilerin arzı kısmasının nasıl Londra'da petrol fiyatlarının varil başına 90 doların üzerine çıkmasına neden olduğunu gösteriyor.

Riyad yönetimi geçen hafta yaptığı açıklamada, halihazırda sıkılaşmış piyasalara rağmen, üretimde uyguladığı günlük ekstra 1 milyon varillik kesintiyi yıl sonuna kadar uzatacağını duyurmuştu.

4. ÇEYREKTE KÜRESEL STOKLARDA 3,3 MİLYON VARİLLİK DÜŞÜŞ

OPEC’in Salı günü yayımladığı rapordaki tahminlere göre, bu çeyrekte keskin bir şekilde azalan dünya petrol stoklarının önümüzdeki üç ayda günde yaklaşık 3,3 milyon varillik daha da dik bir düşüş göstermesi bekleniyor.

Birliğin Viyana merkezli sekreterliği tarafından yayımlanan rakamlara ilişkin Bloomberg analizine göre, gerçekleşmesi durumunda bu, en az 2007'den bu yana görülen en büyük stok düşüşü olabilir.

Suudi Arabistan’ın, OPEC+ üyesi Rusya'nın ihracatı azaltmasıyla desteklenen şahin stratejisi, kırılgan küresel ekonomiye yeni enflasyonist baskılar getirme tehdidi taşıyor.

Avrupa'da dizel fiyatları yükselirken, Amerikan havayolları da yolcuları artan maliyetlere hazırlıklı olmaları konusunda uyarıyor.

BIDEN İÇİN SİYASİ BİR MESELE HALİNE GELEBİLİR

Ekonomiye etkileri bir yana bu durumun ulusal benzin fiyatlarının galon başına 4 dolar gibi hassas bir eşiğe yaklaştığı dönemde gelecek yıl yeniden seçilme kampanyasına hazırlanan ABD Başkanı Joe Biden için siyasi bir mesele haline gelebileceği değerlendiriliyor.

Rapora göre OPEC’in 13 üyesi bu çeyrekte piyasaya günde ortamala 27,4 milyon varil petrol pompalarken bu rakam tüketicilerin ihtiyaç duyduğu düşünülen miktardan yaklaşık 1,8 milyon varil daha düşük.

Birliğin OPEC lideri Suudi Arabistan’ın öngördüğü şekilde üretim miktarını değiştirmemesi durumunda arz ve talep arasındaki farkın yılın son çeyreğinde iki katına çıkması bekleniyor.

OPEC, tüketimin karşılanması için dördüncü çeyrekte günlük 30,7 milyon varil tedarik etmesi gerektiğini öngörüyor.