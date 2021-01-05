Piyangodan 25 milyon TL kazanan talihli parasını aldı

Yılbaşı çekilişinde 9884757 sayılarına isabet eden çeyrek Milli Piyango biletiyle 25 milyon TL kazanan adını vermek istemeyen talihliye çekini; Halkbank Levent Şube Müdürü ve Sisal Şans Müşteri Operasyonları Direktörü Özgür Yılmaz teslim etti.

Büyük ikramiyeyi kazanan adını vermek istemeyen talihliye çekinin teslim edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Sisal Şans Müşteri Operasyonları Direktörü Özgür Yılmaz, “Sisal Şans ailesi olarak Manisa, Akhisar’dan aldığı çeyrek biletle 25 milyon TL’lik ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz” dedi.

75 MİLYON TL VARLIK FONU'NA

Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde ikramiye tutarı 100 milyon lira olarak belirlenmişti. Yapılan çekiliş sonrasında ikramiye, bir adet çeyrek bilete isabet etti.

Satılmayan üç çeyrek biletin ikramiye tutarı olan 75 milyon lira Türkiye Varlık Fonu'na kaldı.

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketince yönetilmek üzere 2016’da kurulan Varlık Fonu, 12 Eylül 2018 tarihli kararnameyle Cumhurbaşkanlığına bağlandı.