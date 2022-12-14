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Piyasalar alev alev! Altın uçuşa geçti, dolar zirvede

Piyasalar alev alev! Altın uçuşa geçti, dolar zirvede
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ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gram altın ve gümüş uçuşa geçti. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Piyasaların merakla beklediği ABD Kasım ayı enflasyon verileri dün açıklandı. 

ABD'de enflasyon Kasım ayında yıllık yüzde 7,1 ile yüzde 7,3 olan beklentinin altında geldi.

Verinin ardından dolar küresel olarak yüzde 1 değer kaybetti, ons altın 1810 doları aşarak 5 ayın zirvesine çıktı. Gram altın 1086 TL ile rekor kırdı.

Gözler Fed'in faiz kararında

Piyasalar ABD enflasyon rakamlarının ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına odaklandı. Fed’in politika faizini 50 baz puan artırması bekleniyor. Fed son 4 toplantıda da üst üste 75’er baz puanlık faiz artışına giderek faizi 15 yılın zirvesine çıkarmıştı. Fed Başkanı Jerome Powell geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda aralık ayında faiz artış hızının yavaşlatılabileceğini söylemişti. Bu gelişme piyasalarda pozitif tepki görürken, altın fiyatları yönünü yukarı çevirmişti. Eğer Fed beklendiği gibi faiz artış hızında yavaşlamaya giderse bu durumda altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketler görülebilir. 

İşte piyasalarda son durum: 

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,64 TL'den başlayan Dolar 18,63 TL'den, 
19,81 TL'den başlayan Euro 19,81 TL'den, 
23,04 TL'den başlayan Sterlin 23,03 TL'den, 
13,74 TL'den başlayan Japon Yeni ise 13,75 TL'den başladı.

Dün, doların satış fiyatı 18,6424 lira, euronun satış fiyatı ise 19,8157 lira olmuştu.

Altın ve gümüş 

Güne 1.810 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.809 Dolar'dan, 
1.085'TL'den başlayan Gram altın 1.084 TL'den, 
1.744'TL'den başlayan Çeyrek altın 1.743 TL'den, 
7.178'TL'den başlayan Cumhuriyet altını 7.172 TL'den, 
14,23'TL'den başlayan Gümüş ise 14,19 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise

güne 17.754 Dolar'dan başlayan Bitcoin 17.773 Dolar'dan, 
1.317 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.319 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 80,44 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı 80,50 Dolar'dan işlem görüyor.  

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