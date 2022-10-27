Piyasalar yine karıştı! Dolar durdu, Euro rekor kırdı

Dolar 18.60 seviyesinde yatay seyrederken, Euro/TL 18.80'i aşarak rekor kırdı. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Dolar kuru 18.60 seviyesinde yatay seyrediyor. Euro/dolar paritesi Avrupa Merkez Bankası’nın bugün vereceği faiz kararı ve doların küresel çapta zayıflamasıyla yükselerek yaklaşık 1 ayın zirvesine yükseldi.

Dolar Endeksi ise 110 seviyesine kadar gerileyerek 5 Ekim’den bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek hafta yapılacak toplantıda Fed'in 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, aralık toplantısında 50 baz puan faiz artırımı yapılacağına yönelik beklentiler yüzde 48 seviyesinde bulunuyor.

EURO/TL YILIN ZİRVESİNDE

Euro/dolar paritesindeki yükselişle yurt içerisinde de Euro/TL yüzde 1’in üzerinde artışla 18,80 seviyesini aştı. Bu 2022 yılı içerisinde görülen en yüksek seviye oldu.

İŞTE PİYASALARDA SON DURUM:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,61 TL'den başlayan Dolar 18,60 TL'den,

18,76 TL'den başlayan Euro 18,77 TL'den,

21,64 TL'den başlayan Sterlin 21,68 TL'den,

12,71 TL'den başlayan Japon Yeni ise 12,81 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,6047 lira, euronun satış fiyatı ise 18,7484 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.664 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.668 Dolar'dan,

995 TL'den başlayan Gram altın 998 TL'den,

1.600 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.604 TL'den,

6.584 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.602 TL'den,

11,73 TL'den başlayan Gümüş ise 11.75 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise güne 20.756 Dolar'dan başlayan Bitcoin 20.825 Dolar'dan,

1.553 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.565 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 94,05 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 93,92 Dolar'dan işlem görüyor.