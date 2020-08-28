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  3. 28 Ağustos 2020 09:01

Piyasalarda dalgalanma sürüyor! İşte dolar, euro ve altında son durum

Hafta boyunca 7.30 - 7.40 arasında dalgalanan dolar/TL, haftanın son işlem gününde 7.34 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL ise 8.72'den güne başladı. Gram altının fiyatı 458 liradan alıcı buluyor.

Piyasalarda dalgalanma sürüyor! İşte dolar, euro ve altında son durum
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Dolar kuru, hafta boyunca 7.30 - 7.40 arasında yaşadığı dalgalanmanın ardından haftanın son işlem gününde ABD'den gelen haberler ve açıklanan veriler sonrası 7.35 TL'ye oturdu. 28 Ağustos sabahı dolar/TL 7.3435'ten işlem görüyor.

Euro/TL ise 8.72 seviyesinden güne başladı. Sterlin/TL 9.74'ün üzerinde işlem görüyor.

Euro ve sterlin dolar karşısında değer kazanırken altın fiyatları da yükselişte. Gram altın fiyatı 458 TL'ye geldi. Çeyrek altın 753 liradan, Cumhuriyet altını ise 3.003 liradan satılıyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası çerçevesinde değişiklik yaparak enflasyonun yükselmesini önlemek yerine ekonomik büyümeyi desteklemeye daha fazla ağırlık vereceğini açıklamasının ardından uzun vadeli ABD Hazine tahvillerinin getirileri arttı.

Jackson Hole sempozyumunda konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, para politikasının artık ortalamada yüzde 2 enflasyonu hedefleyeceğini, böylece yüzde 2'den daha düşük seyreden enflasyonun yükseltilmek için Fed'in atacağı adımların enflasyon "bir süre yüzde 2'nin ılımlı düzeyde üzerine" çıkana kadar devam edeceğini belirtti.

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