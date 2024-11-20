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Plastik poşet ücretine zam gelecek mi?

Plastik poşet ücretine zam gelecek mi?
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Plastik Poşet Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak plastik poşet ücretini belirlemek için yarın toplanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Plastik Poşet Komisyonu, 25 kuruştan satılan plastik poşetlerin yeni yılda uygulanacak fiyatını belirlemek üzere yarın toplanacak.

Edinilen bilgiye göre, plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla plastik poşetler, 1 Ocak 2019'dan itibaren ücretli hale getirildi. Plastik poşetlerin, marketler ve alışveriş merkezlerinde Bakanlıkça belirlenen 25 kuruştan satılması uygulaması devam ediyor.

Yeni yılda uygulanacak plastik poşetlerin ücretini belirlemek için ilgili kamu kurum kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla yarın Plastik Poşet Komisyonu toplanacak.

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Başkanlığındaki toplantıya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), tüketici ve perakendeci dernekleri katılarak görüşlerini bildirecek.

YENİ YILDAKİ SATIŞ FİYATI BELİRLENECEK

Bu görüşler doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sunum yapılması bekleniyor.

Bakan Kurum'un onayıyla, plastik poşetlerinin yeni yıldaki satış fiyatı belirlenecek.

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulamasıyla gereksiz plastik poşet kullanımının önüne geçilerek tüm dünyada üzerinde hassasiyetle durulan plastik alışveriş poşetlerinden kaynaklanan görsel ve çevresel kirliliğinin önlenmesi hedefleniyor.

AA

Etiketler plastik poşet ücreti Plastik Poşet Komisyonu çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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