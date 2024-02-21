Rekabet Kurulu'ndan Nestle'ye rekor ceza

Rekabet Kurulu, "rekabeti sınırlayıcı anlaşma" yaptığı gerekçesiyle Nestle'ye 346 milyon 911 bin lira para cezası verdi.

Rekabet Kurulu, Nestle Türkiye Gıda Sanayi A.Ş.'nin, distribütörlerinin yeniden satış fiyatlarını belirlemek ve distribütörlerine bölge ve müşteri kısıtlaması getirmek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar" başlıklı 4. maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik soruşturmayı tamamlandı.

Dosyayı 15 Şubat'ta karara bağlayan Rekabet Kurulu, kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle Nestle'ye, 346 milyon 911 bin 505 lira 44 kuruş para cezası verdi.

Oybirliğiyle alınan karara, 60 gün içinde mahkeme yoluyla itiraz edilebileceği belirtildi.