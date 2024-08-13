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Resmi Gazete'den yine ''zam'' çıktı: Borç faizleri ve gecikme zamları yükseltildi

Resmi Gazete'den yine ''zam'' çıktı: Borç faizleri ve gecikme zamları yükseltildi
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Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararla kamu alacakları için gecikme zammı ve tecil faiz oranları yükseltildi.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,5'ten yüzde 4,5'e yükseltildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Tahsilat Genel Tebliği de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, amme alacaklarında yıllık yüzde 36 olarak uygulanan tecil faizi oranı 21 Mayıs'tan itibaren yüzde 48 olarak belirlendi.

21 Mayıs'tan itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık yüzde 48 tecil faizi uygulanacak.

Etiketler kamu alacakları gecikme zammı tecil faiz oranları Resmi Gazete
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