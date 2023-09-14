ROKETSAN'dan ''sır'' ihraç! Süpersonik Balistik Füze ilk kez ihraç edildi

Roketsan tarafından geliştirilen İHA-230 adı altında Havadan Karaya Süpersonik Balistik Füze ilk kez ihraç edildi. Süpersonik Balistik Füze İHA-230'un hangi ülkeye ihraç edildiği ise açıklanmadı.

TRG-230 Karadan Karaya Balistik Füzesi üzerinden Roketsan, İHA-230 adı altında ‘Havadan Karaya Süpersonik Balistik Füze’yi geliştirmişti. Bayraktar AKINCI TİHA tarafından atışlı testleri başarıyla gerçekleştirilen İHA-230, ilk ihracat başarısını elde etti.

Konuyla ilgili olarak Roketsan tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin ilk süpersonik füzesi olan ve BAYRAKTAR AKINCI platformuyla birlikte kullanılacak olan İHA-230’un ilk ihracatını gerçekleştirdik. Güçlü iş birliğimizi sürdürerek, her geçen gün ülkemiz için üretmeye ve güçlenmeye devam edeceğiz!" ifadelerine yer verildi.

HAVA SAVUNMA AVCISI

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci tarafından kısa süre önce SavunmaSanayiST.com’a yapılan açıklamada, "İHA-230’un deneme atışları başarıyla tamamlandı, şu anda seri üretimde. Bunların harp sahasında kullanılmasını şu anda bekliyoruz. Sesin birkaç kat üzerinde bir hızla 100-150 kilometre bandındaki, hava savunma hedefleri başta olmak üzere; hepsini, çok hızlı bir şekilde vurabilecek kabiliyeti bizim SİHA’larımıza kazandırmış olduk." ifadelerine yer verildi.

İHA-230 HAVADAN KARAYA BALİSTİK SÜPERSONİK FÜZE

Çok namlulu roketatar sistemleri ile bu sistemlerde kullanılan roket ve füzeler konusunda önemli bir yetkinliği bulunan Roketsan, TRG-230 Karadan Karaya Balistik Füzesi üzerinden İHA-230’u geliştirmiştir. İHA-230 Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füzesi, 150+ kilometre menzile sahiptir.

Füzenin etkili menzili, bırakıldığı hız ve irtifaya bağlı olarak değişmekle birlikte 150 kilometredir. Parçacık etkili harp başlığına sahip olan İHA-230’un, farklı hedef tiplerine karşı zırh delici veyahut termobarik harp başlığı varyantları da bulunmaktadır.