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Rusya'dan doğalgazın vanası kapatıldı

Rusya'dan doğalgazın vanası kapatıldı

Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya petrol sevkiyatının durdurulduğunu açıkladı.

Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft'tin yazılı açıklamasında, Rus petrolünü Ukrayna üzerinden Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya taşıyan Drujba hattının güney kolu için Ukrtransnafta şirketine ön ödeme yapılmasının gerektiği belirtildi.

Söz konusu sevkiyat hizmeti için Ukrtransnafta'ya yapılan son ön ödemelerin Transneft'e geri döndüğü bilgisine yer verilen açıklamada, ödemelerin Avrupa Birliği'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle gerçekleştirilemediğine işaret edildi.

Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya sevkiyat 4 Ağustos itibarıyla durdu

Açıklamada, gerekli ödemelerin gerçekleşmemesi nedeniyle Ukrtransnafta'nın Transneft'e sevkiyat hizmeti sağlamayı durdurduğu ve bu nedenle Rus petrolünün Ukrayna üzerinden Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya sevkiyatının da 4 Ağustos itibarıyla durduğu kaydedildi.

Şirketin Drujba hattının diğer kollarındaki sevkiyatının devam ettiği, Belarus üzerinden Polonya ve Almanya yönündeki sevkiyatlarda sorun yaşanmadığı belirtildi.

Etiketler Macaristan Slovakya çekya rusya ukrayna doğalgaz doğal gaz
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