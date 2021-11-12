  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Bakan Dönmez duyurdu! 10 Kasım'da rekor kırıldı

Rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıldı

Rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, rüzgardan elektrik üretiminin 10 Kasım'da rekor kırdığını duyurdu.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu tarihte toplam elektrik üretiminde rüzgarın payının yüzde 20,1 olduğunu kaydetti.

Rüzgardan elektrik üretiminin 10 Kasım'da 181 bin 49 megavatsaat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını belirten Dönmez, "Türkiye'nin rüzgarı arkamızda, yeni hedeflere doğru ilerliyoruz." ifadesini kullandı.

Etiketler enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı rüzgardan elektrik üretimi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Satın aldığı evin garajından servet çıktı
Başkan Özcan'dan Suriyelilere karşı bir karar daha
Türkiye'nin tatil cennetinde köpekbalığı istilası!
Vahşetlerin ardı arkası kesilmiyor! Eşini minibüsle böyle ezdi
Pandemiyi önceden bilen Bill Gates, yeni tehlikeyi açıkladı
Düzce Depremi'nin izleri 22 yıldır yüreklerde
''Yıkın heykellerimi'' şiirine soruşturma
Ece Seçkin süper minisiyle New York sokaklarını da sosyal medyayı da salladı
Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Zam'aydın Türkiyem! Ekmek artık 2,5 TL