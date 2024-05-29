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Samsung, 55 yıllık tarihinde ilk kez grevle karşı karşıya

Samsung, 55 yıllık tarihinde ilk kez grevle karşı karşıya
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Samsung Electronics işçileri şirket tarihindeki ilk greve hazırlanıyor. Samsun işçileri önümüzdeki hafta daha yüksek ücret talepleri nedeniyle ilk kez iş bırakma eylemi düzenleyecek.

Dünya teknoloji devi Samsung Electronics işçileri 55 yıllık şirketin tarihindeki ilk grevini 7 Haziran’da bir günlüğüne greve çıkarak gerçekleştirecek.

Yaklaşık 28 bin yani şirketin toplam iş gücünün beşte birinden fazla üyesi olan Ulusal Samsung Elektronik Sendikası (NSEU), tüm üyelerinden 7 Haziran’da ücretli izin kullanmalarını istedi.

Sendika, geniş çaplı bir grevi de düşünebileceklerini de belirterek “İş gücü baskısına, sendikal baskıya daha fazla tahammül edemeyiz” dedi.

Şirketin bu yıl ücretleri yüzde 5,1 oranında artırma kararına tepki gösteren sendika, daha önce ek bir yıllık izin günü ve şeffaf performansa dayalı ikramiye istediğini açıklamıştı.

Sendika, teknoloji devini önceki gün yapılan müzakerelere bir uzlaşma planı getirmemekle suçlarken Samsung "Sendika ile görüşmelere içtenlikle katılacağız" dedi.

Etiketler samsung grev iş bırakma eylem bir ilk
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