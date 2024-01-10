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Sanayi üretiminde endişe veren rakamlar

Sanayi üretiminde endişe veren rakamlar
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Sanayinin çarklarındaki yavaşlama Türkiye İstatistik Kurumu verileriyle de gözler önüne serildi. TÜİK Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2023 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %3,5, imalat sanayi sektörü endeksi %0,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,5 arttı.

Sanayi üretim endeksi yıllık değişim oranları (%), Kasım 2023

Sanayi üretim endeksi yıllık değişim oranları (%), Kasım 2023

Sanayi üretimi aylık %1,4 azaldı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %4,5, imalat sanayi sektörü endeksi %1,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,0 azaldı.

Sanayi üretim endeksi aylık değişim oranları (%), Kasım 2023

Sanayi üretim endeksi aylık değişim oranları (%), Kasım 2023

Sanayi üretim endeksi değişim oranları (%), Kasım 2023

Sanayi üretim endeksi değişim oranları (%), Kasım 2023

 

Etiketler TÜİK Sanayi Üretim Endeksi Sanayi Üretim Endeksi tüik Türkiye İstatistik Kurumu sanayi üretim
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