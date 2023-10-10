Sanayi üretiminde yıllık bazda artış

TÜİK, ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Açıklanan rakamlarla birlikte sanayi üretimi ağustosta aylık bazda yüzde 0,8 azalırken yıllık bazda yüzde 3,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı ile ilgili olarak sanayi üretim endeksi sonuçlarını duyurdu.

Açıklanan rakamlara göre; sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,9 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,4 arttı.

İŞTE TÜİK'TEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2023 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,1, imalat sanayi sektörü endeksi %1,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,9 arttı.



Sanayi üretim endeksi yıllık değişim oranları (%), Ağustos 2023

Sanayi üretimi aylık %0,8 azaldı



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,4 arttı.



Sanayi üretim endeksi aylık değişim oranları (%), Ağustos 2023







Sanayi üretim endeksi değişim oranları (%), Ağustos 2023

