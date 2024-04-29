Scope Ratings, Türkiye için kredi notunu açıkladı

Almanya merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Scope Ratings, Türkiye'nin kredi notunu teyit ederken, görünümünü pozitif olarak revize etti.

Scope Ratings'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notu "B-"yerel para cinsinden notu "B" olarak teyit edildi.

Scope, kredi notunun görünümünü "durağan"dan "pozitif"e revize etti.

Açıklamada, görünümün revize edilmesinin, ekonominin kademeli olarak yeniden dengelenmesini destekleyen, daha kalıcı ve daha kısıtlayıcı bir politika duruşu sergilenmesi nedeniyle olduğu belirtildi.

S&P CUMA GÜNÜ AÇIKLAYACAK

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's' (S&P) ise Türkiye değerlendirme raporunu cuma akşamı açıklayacak.

Analistler, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in de 8 Mart'ta Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükselttiğini ve not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkardığını anımsattı.

Ayrıca Fitch Ratings dün politika tutarlılığındaki iyileşmenin sürdürülmesinin, Türkiye'nin kredi notu açısından olumlu olabileceğini bildirdi.