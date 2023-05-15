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Seçim sonrası Moody’s'den Türkiye ekonomisi için kötü haber

Seçim sonrası Moody’s'den Türkiye ekonomisi için kötü haber
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Moody’s, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlere ilişkin yayımladığı değerlendirmede, olası yeni Erdoğan döneminin “ortodoks dışı çizginin devamı” olacağını belirtti.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre, Moody’s seçimlerin ardından yayımladığı değerlendirmesinde yeni bir Erdoğan döneminin, mevcut ortodoks dışı ve sürdürülemez politikaların, çok yüksek enflasyonla birlikte makroihtiyati tedbirlerin ve ağır kur baskılarının devamına işaret edebileceğini belirtti.

Konuyla ilgili notta, Kılıçdaroğlu zaferinin ise ortodoks politikalara dönüş ihtimalini artıracağı ve etkin bir şekilde bu politikaların uygulanması durumunda bunun kredi notuna uzun vadede pozitif etkisi olabileceği belirtildi.

Etiketler Moody’s ekonomi Türkiye seçimler seçim sonrası
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