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  4. 20 Nisan 2018 21:26

İşte THY'nin yeni temalı uçağı

Türk Hava Yolları, "Troya Yılı" dolayısıyla THY filosundaki "A321" tipi bir uçağını Troya temalı giydirdi.

İşte THY'nin yeni temalı uçağı
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Türk Hava Yolları (THY) "Troya Yılı" dolayısıyla THY  filosundaki "A321" tipi bir uçağını Troya temalı giydirdi.

THY, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2018 yılının Troya Yılı  ilan edilmesi dolayısıyla hazırlanan Troya temalı uçağını, Atatürk Havalimanı THY  Teknik Hangarı'nda düzenlenen törenle tanıttı.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Çanakkale  Valisi Orhan Tavlı ile THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin katıldığı törende,  Troya’nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girişinin yirminci yıl dönümü  dolayısıyla bölge tanıtımı için küresel çapta etkinlikler yapılacağı vurgulandı. Aycı, burada yaptığı konuşmada, tarihi ve kültürel mirasın en önemli  eserlerinden biri olan Truva için çok anlamlı bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Çanakkale'nin ileri gelenleriyle birlikte karar verdiklerini anlatan  Aycı, "Çanakkale bizim ruhumuz, Çanakkale bizim medeniyetimizin, dünya medeniyeti  karşısındaki dik duruşunun en önemli ifadesidir." dedi. Çanakkale Savaşı'nda kendini dünyanın hakimi olarak gören bazı  güçlerin Homeros'un İlyada ve Odysseia gibi yarı gerçek ve yarı rüya gibi bir  destanla karşılaşmadığını ifade eden Aycı, "Ozanlara, şairlere, milli şairimize  Çanakkale ruhuyla, Çanakkale şiirini yazdıran ya da Çanakkale'ye yaklaşan tüm  gemilerin görebileceği gibi 'Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir  devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın bir vatan kalbinin  attığı yerdir.' dedirten Mehmetçik'in yattığı topraklardır Çanakkale."  ifadelerini kullandı. İlker Aycı, THY'nin tarihsel ve kültürel birikimleri de uçaklarında  götürdüğünü, bu ruhun temsilcileri olarak sadece yolcu ve kargo taşımadığına  dikkati çekti. THY'nin Türkiye'nin sancak taşıyıcısı olduğunu vurgulayan Aycı, burada  Çanakkale ruhunun da yer aldığını belirtti.

Dünyada en çok noktaya her gün uçan hava yolu olma şerefiyle  kanatlarını açtıklarını ifade eden Aycı, Türkiye'nin gönüllü kültürel elçi olma  vazifesinin olduğunu anımsattı. Bu vesileyle Türkiye'nin kültürel birikimlerini her fırsatta tanıtmak,  anlatmak, dünyayla paylaşmak ve insanları ülkeye davet etmekle görevli  olduklarını aktaran Aycı, "Troya uçağında bir de şöyle bir değişiklik yapalım.  Genel Müdürüm bu konuyu çözersiniz. Yeşilköy uçağı ile Çanakkale uçağının  isimlerini becayiş edelim. Onunla ilgili resmi prosedürleri yapalım. Bu uçağa  artık Yeşilköy demeyelim. Çanakkale uçağını artık inşallah uçuralım. Madem  üzerinde Troya var, Çanakkale de olması lazım." dedi. Aycı, THY'nin Çanakkale'ye yapacağı seferleri artırmak için çalışma  yaptıklarını ve bölgenin tanıtımına katkıda bulunmaya devam edeceklerini  sözlerine ekledi.

 "2018'İ İSTANBUL YENİ HAVALİMANI'NDA REKORLA TAMAMLAMAK İSTİYORUZ"

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de şirketin ofisleri ve pazarlama  stratejileriyle beraber dünya genelinde kültür elçiliği görevini de yerine  getirdiklerini kaydetti. Ekşi, tarihi eserleri ve güzellikleriyle Türkiye'nin benzersiz bir  konumda olduğuna değinerek, "Zenginliklerimizden biri olan Troya Antik Kenti'nin  UNESCO Kültür Mirası listesine girişinin 20. yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı  tarafından Troya yılı olarak ilan edilmişti. Yolcularımızı Türk  misafirperverliğimizden aldığımız ilhamla ağırlayıp, keşif heyecanlarına eşlik  etmek istiyoruz. İletişim çalışmalarımızın temelini oluşturan bu arzu  doğrultusunda Troya görseli giydirdiğimiz Yeşilköy adlı uçağımızı bu güzel günde  misafirlerimizle buluşturuyoruz." diye konuştu.

THY'nin bu yılın ilk 3 ayını başarıyla ve tarihi rekorlarla  geçirdiğini anımsatan Ekşi, 2018'i İstanbul Yeni Havalimanı'nda büyük heyecanla  ve rekorlarla tamamlamak istediklerini bildirdi. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı da Çanakkale ve Truva'nın dünya çapında  tanıtılmasına katkıda bulunan THY'ye teşekkür etti.  Truva'yı dünyada cazibe merkezi haline getirmek için tüm ilgililerin  seferber olduğunu ve çalışmaların sürdüğünü ifade eden Tavlı, "Bu uçak, Troya'nın  kültürünü, medeniyetini Avrupa'ya taşıyacak. Aynı zamanda Uzak Doğu'ya da Troya  kültürünün ve medeniyetinin taşınması için bu filoya bir uçağın ilave edilmesini  talep ediyorum. Şimdiden THY'ye teşekkür ediyorum." dedi. Tören, Troya temalı giydirilen THY uçağı için kurdele kesilmesinin  ardından sona erdi.

DÜNYAYI DOLAŞACAK

Törenin ardından basın mensuplarının sorularını da cevaplayan THY  Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı, Yeşilköy uçağının ismini Çanakkale  olarak değiştireceklerini, Truva isimli uçağın özel tasarımıyla dünyayı  dolaşacağını belirtti. Hem uzun hem de dar gövde menzilinde Truva'nın göklerde uçacağını dile  getiren Aycı, "Hem yurt dışında en uzak noktalara hem yurt içindeki rotalara ve  her yere Troya'yı götüreceğiz. Çanakkalemiz'in tanıtımını yapmaya devam edeceğiz.  Bu Troya yılı hayırlı olur inşallah. Ben şimdiden bereketi öğrendim. Gelen  ziyaretçi sayısında da iki katından daha fazla artış var. Bu da işin bereketi.  İnşallah hep beraber bu bereketi artırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Aycı, THY uçaklarında Truva ve Çanakkale'nin tanıtımına katkıda  bulunacak görsellerin de yer alacağını, böylelikle yolcuların bu yöndeki  farkındalığını artırdıklarını söyledi.

AA

tema , uçak , troya
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