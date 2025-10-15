Sektörün dev ismi ekonomideki kötü haberi verdi: ''Bizi büyük bir felaket bekliyor''

Kiğılı şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, katıldığı etkinlikte “Bizi büyük bir felaket bekliyor, 6 ay sonra ürün bulamayacağız. Devlet hazır giyim ve tekstili gözden çıkardı" dedi.

Türkiye'deki fabrikalarını tek tek kapatarak Mısır'a taşınan dev firmalara her gün bir yenisi eklenirken, Artaş Holding ev sahipliğinde düzenlenen bir etkinlikte, Türkiye'nin en büyük şirketlerinin sahipleri mevcut duruma ilişkin dikkat çekici eleştiriler yaptı.

Sözcü’nün aktardığına göre panelde konuşan Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, “Bizi büyük bir felaket bekliyor, 6 ay sonra ürün bulamayacağız. Devlet, hazır giyim ve tekstili gözden çıkardı” ifadelerini kullandı.

59 ülkede 1.300'ün üzerinde mağaza ile hizmet veren sektörün en büyük markalarından LC Waikiki'nin Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük de etkinlikte yaptığı konuşmada dikkat çekici sözler sarf etti.

Küçük, “Bugün 55 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Perakende sektörü AVM’lerle büyüdü. Burada edindiğimiz tecrübelerle yurtdışında büyüdük. AVM’ler olmasaydı bizim caddelerde büyümemiz mümkün değildi. Yurtdışında bu kadar büyüyorsak Türkiye’deki tecrübelerle oldu. AVM’lerle perakende sektörü et ve tırnak gibi” diye konuştu.

Bugün kendi işleri iyi olsa ve büyümeye devam etseler de sektörde işlerin çok iyi olmadığını belirten Vahap Küçük, “Zor bir dönemden geçiyoruz ama önemli olan etki alanımızda daha iyi ne yapabilirize odaklanmak. Enflasyonu, faizi indirme imkânınız yok ama işlerimizi nasıl daha iyi hale getirebilir, maliyetleri nasıl daha iyi yönetebilirize odaklanmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

