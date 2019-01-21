SGK'dan e-rapor uyarısı ! 1 Şubat'tan itibaren geçersiz sayılacak
SGK'dan e-rapor uyarısı ! 1 Şubat'tan itibaren geçersiz sayılacak
Darbenin yönetildiği Akıncı Üssü davasında istenen cezalar belli oldu
Darbenin yönetildiği Akıncı Üssü davasında istenen cezalar belli oldu
TEM'de feci kaza: İstanbul yönü ulaşıma kapandı
TEM'de feci kaza: İstanbul yönü ulaşıma kapandı
Netflix'te büyük tuzak ! Bilgilerinizi çalıyorlar...
Netflix'te büyük tuzak ! Bilgilerinizi çalıyorlar...
Üniversitede korkutan patlama ! Dumanlar gökyüzünü sardı
Üniversitede korkutan patlama ! Dumanlar gökyüzünü sardı
Kim Milyoner Olmak İster'in ''bilinmeyen'' soruları
Kim Milyoner Olmak İster'in ''bilinmeyen'' soruları
İstanbullular dikkat ! Marmaray durağı 1,5 ay boyunca kapatıldı
İstanbullular dikkat ! Marmaray durağı 1,5 ay boyunca kapatıldı
Kediden bulaşan parazit ikisinin de gözünü kör etti
Kediden bulaşan parazit ikisinin de gözünü kör etti
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. 21 Ocak 2019 17:40

SGK'dan e-rapor uyarısı ! 1 Şubat'tan itibaren geçersiz sayılacak

Sosyal Güvenlik Kurumu, milyonlarca kişiyi ilgilendiren kağıt raporlar hakkında açıklama yaptı.

SGK'dan e-rapor uyarısı ! 1 Şubat'tan itibaren geçersiz sayılacak
A+ A-

Sosyal Güvenlik Kurumu, milyonları ilgilendiren duyuru yayımladı. 1 Şubat 2019 tarihinden itibaren kağıt raporlar geçerli sayılmayacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesinden e-rapor ile ilgili duyuru yaptı. 'E-rapor' uygulaması ile ilgili yapılan duyuruda şunlar dile getirildi: Kurumun ödeme kapsamındaki ilaçların kullanımı için gerekli sağlık raporlarının MEDULA sistemini kullanan tüm sağlık hizmeti sunucularında (2. ve 3. Basamak) 01 Kasım 2011 tarihinden itibaren, Aile Hekimliklerinde ise 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren “e-rapor” olarak çıkarılmasının zorunlu hale getirildiği “manuel (kağıt)” ilaç raporları kabul edilmediği;

Sistemsel alt yapı eksikliği nedeniyle “e-rapor” olarak çıkarılmasının zorunlu olmadığı sağlık hizmeti sunucularınca 01 Şubat 2019 tarihinden itibaren düzenlenen “manuel (kağıt)” ilaç raporlarının, sistemsel alt yapı çalışmalarının tamamlanması nedeniyle Kurumca kabul edilmeyeceği, bu tarihten itibaren tüm sağlık hizmeti sunucularında ilaç sağlık raporlarının “e-rapor” olarak düzenlenmesi gerektiği, bu tarihten önce düzenlenen “manuel (kağıt)” ilaç raporlarının süresi sonuna kadar geçerli olacağı;

Ayrıca tüm sağlık hizmeti sunucularınca “e-rapor” olarak çıkarılan ilaç sağlık raporlarının 01 Mart 2019 tarihinden itibaren Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmış olması zorunlu olduğu; güvenli Elektronik İmza ile imzalanmayan e-raporların sistemden çıkarılmasına izin verilmeyeceği; hasta mağduriyetlerinin yaşanmaması için tüm sağlık hizmeti sunucularınca gereken önlemin alınması gerektiği bildirilmektedir.

e rapor , kağıt , rapor
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM