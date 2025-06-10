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Tanımadığı genç kadına gül vermek istedi, reddedilince kabusu yaşattı

Tanımadığı genç kadına gül vermek istedi, reddedilince kabusu yaşattı
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Zonguldak'ta yaşanan olayda, bir kişi gül vermek istediği tanımadığı genç kadın tarafından reddedilince bıçakla kadını tehdit etti.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde maden mühendisi E.İ. (24) tanımadığı bir kadını önce takip edip, ona gül vermek istedi. Y.Y. (49) gülü geri çevirince ısrar eden E.İ., çantasındaki bıçağı gösterirken, kadın ise polisi arayarak yardım istedi. Çantasından 4 bıçak çıkan E.İ. gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, sabah saatlerinde Orhanlar Mahallesi sahil bandı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah yürüyüşüne çıkan Y.Y.’nin yanına gelen maden mühendisi E.İ., ilk olarak kadına gül vermek istedi. Bu isteği kabul edilmeyen E.İ., gülü vermek için ısrar etti. Y.Y.’den tekrar ret cevabı alan E.İ., bu kez çantasından çıkardığı bıçağı kadına gösterdi. Korkan Y.Y., polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler E.İ.’yi gözaltına alırken, çantasında yapılan aramada ise 4 bıçak ele geçirildi. Polise verdiği ifadede kötü bir niyeti olmadığını, arkadaş olmak istediğini söylediği öğrenilen E.İ., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)

DHA

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Etiketler Zonguldak bıçak gül çiçek
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