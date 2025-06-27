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Bodrum'da bir mekanda ödenen milyonluk hesap şoke etti

Bodrum'da bir mekanda ödenen milyonluk hesap şoke etti
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Türkiye'nin dünyaca ünlü tatil cenneti Bodrum'da bir işletmede ödenen milyonluk hesap sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden Bodrum, bu yaz sezonunda da fahiş fiyatlarla gündemden düşmüyor. Lüks ve şatafatın adresi haline gelen ilçede, bir işletmeye giden misafir grubuna kesilen hesap dudak uçuklattı.

Bir işletmede vakit geçiren gruba toplam 1 milyon 38 bin TL’lik hesap çıkarıldı. Hesap detaylarında özellikle dikkat çeken kalem ise servis ücreti oldu. Müşterilerden servis bedeli olarak 111 bin TL alındı.

Sosyal medyada paylaşılan adisyon tepkilere neden oldu. 

Türkiye'nin dünyaca ünlü tatil cenneti Bodrum'da bir işletmede ödenen milyonluk hesap sosyal medyada gündem oldu.

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Etiketler Bodrum servis restoran hesap adisyon
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