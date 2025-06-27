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  5. Anlaşma sağlandı! Beşiktaş'tan iki transfer birden

Anlaşma sağlandı! Beşiktaş'tan iki transfer birden

Anlaşma sağlandı! Beşiktaş'tan iki transfer birden
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, David Jurasek ve Fenerbahçe'den ayrılan Osayi-Samuel ile anlaşma aşamasına geldi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yeni sezon için transfer çalışmalarını bizzat kendisi yürütüyor. Adalı ilk transferlerini sol ve sağ beke yaparken, iki oyuncu ile anlaştı ve İstanbul'a davet etti. Çek oyuncu David Jurasek'in kendisi ve takımı Benfica ile her konuda anlaşma sağlayan Beşiktaş'ın başkanı, sağ beke de Osayi-Samuel'i alıyor. Fenerbahçe'den ayrılan Osayi-Samuel ile birkaç haftadır görüşen Adalı, oyuncu ile anlaşma noktasına geldi.

Her iki futbolcu da sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi imzayı atmak üzere İstanbul'a davet edildi. Bu oyuncuların hafta sonu İstanbul'da olmaları bekleniyor.

DHA

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Etiketler Beşiktaş Beşiktaş transfer Osayi Samuel David Jurasek
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