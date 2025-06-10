Bakanlık okullardaki devamsızlıklar için harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı, temel eğitim seviyesinde artan devamsızlıklar için harekete geçti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye'de özellikle son yıllarda hızla artan devamsızlıklarla ilgili olarak "Temel Eğitimde Devamsızlığın Azaltılması Projesi" adlı bir uygulamayı devreye almaya hazırlanıyor.

Bakanlığın çalışmasında temel eğitim düzeyindeki öğrencilerin devamsızlıklarının erkenden tespit edilip bu duruma tedbirler alınması hedeflenirken, konuyla ilgili yeni yol haritaları da belirlenecek.

Türkiye gazetesinden Esma Altın'ın haberine göre; e-Okul üzerinden edinilen devamsızlık oranlarıyla birlikte il, ilçe ve okul bazında analizlere de yer verilip illerin ihtiyacı olan sorun ve ihtiyaçlar tespit edilip çözüm için faaliyetler yürütülecek. Diğer yandan yerel düzeyde temel eğitimin devamlılığı adına oluşturulacak planlar, internet tabanlı izleme modülüyle yürürlükte olacak.

Üç yıl sürmesi öngörülen çalışmanın hedef illeri olarak Adana, Ağrı, Bursa, Çankırı, Edirne, Hatay, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Konya, Muş, Şanlıurfa, Trabzon ve Yalova belirlendi.

Türkiye Gazetesi