  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakanlık okullardaki devamsızlıklar için harekete geçti

Bakanlık okullardaki devamsızlıklar için harekete geçti

Bakanlık okullardaki devamsızlıklar için harekete geçti
Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanlığı, temel eğitim seviyesinde artan devamsızlıklar için harekete geçti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye'de özellikle son yıllarda hızla artan devamsızlıklarla ilgili olarak "Temel Eğitimde Devamsızlığın Azaltılması Projesi" adlı bir uygulamayı devreye almaya hazırlanıyor.

Bakanlığın çalışmasında temel eğitim düzeyindeki öğrencilerin devamsızlıklarının erkenden tespit edilip bu duruma tedbirler alınması hedeflenirken, konuyla ilgili yeni yol haritaları da belirlenecek.

 Türkiye gazetesinden Esma Altın'ın haberine göre; e-Okul üzerinden edinilen devamsızlık oranlarıyla birlikte il, ilçe ve okul bazında analizlere de yer verilip illerin ihtiyacı olan sorun ve ihtiyaçlar tespit edilip çözüm için faaliyetler yürütülecek. Diğer yandan yerel düzeyde temel eğitimin devamlılığı adına oluşturulacak planlar, internet tabanlı izleme modülüyle yürürlükte olacak.

Üç yıl sürmesi öngörülen çalışmanın hedef illeri olarak Adana, Ağrı, Bursa, Çankırı, Edirne, Hatay, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Konya, Muş, Şanlıurfa, Trabzon ve Yalova belirlendi.

 

Türkiye Gazetesi

text-ad
Etiketler devamsızlık meb milli eğitim bakanlığı öğrenciler temel eğitim seviyesi okul
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Partili Türkeş'ten bebek katili Öcalan'a ''kurucu önder'' diyen Bahçeli'ye tepki AK Partili Türkeş'ten bebek katili Öcalan'a ''kurucu önder'' diyen Bahçeli'ye tepki Türkiye'nin yüreği bir kez daha ağzına geldi! Korku dolu anlar kamerada... Türkiye'nin yüreği bir kez daha ağzına geldi! Korku dolu anlar kamerada... Cem Küçük'ten kafaları karıştıran bir iddia daha: ''Özgür Özel açıklasın!'' Cem Küçük'ten kafaları karıştıran bir iddia daha: ''Özgür Özel açıklasın!'' Tanımadığı genç kadına gül vermek istedi, reddedilince kabusu yaşattı! Tanımadığı genç kadına gül vermek istedi, reddedilince kabusu yaşattı! Altında rekor haftası beklentisi: Altın fiyatları için olay olacak tahmin... Altında rekor haftası beklentisi: Altın fiyatları için olay olacak tahmin... Hem ehliyeti yok, hem alkol var hem de yüzsüzlük! Pes... Vallahi de pes, billahi de pes! Hem ehliyeti yok, hem alkol var hem de yüzsüzlük! Pes... Vallahi de pes, billahi de pes! Korku saçan davetsiz misafir kamerada: Gece yarısı dağdan indi! Korku saçan davetsiz misafir kamerada: Gece yarısı dağdan indi! Hava durumu raporu açıklandı: Bir yanda aşırı sıcaklar, diğer yanda yağmur var... Hava durumu raporu açıklandı: Bir yanda aşırı sıcaklar, diğer yanda yağmur var... Cumhurbaşkanlığı'ndan medyaya üst düzey transfer! Cumhurbaşkanlığı'ndan medyaya üst düzey transfer! İrem Derici'den skandal ifadeleri için geri adım: Özür diledi... İrem Derici'den skandal ifadeleri için geri adım: Özür diledi...
Apple'dan büyük sürpriz: iPhone sahipleri iOs 19'u beklerken iOs 26 geldi! Apple'dan büyük sürpriz: iPhone sahipleri iOs 19'u beklerken iOs 26 geldi! Gülşen'den Hadise'ye, Melike Şahin'den Sertap Erener'e.. Ünlülere yasak yağdı! Gülşen'den Hadise'ye, Melike Şahin'den Sertap Erener'e.. Ünlülere yasak yağdı! Ege Denizi'nde büyük deprem Ege Denizi'nde büyük deprem