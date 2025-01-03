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Sigara ve alkole ÖTV zammı geliyor

Sigara ve alkole ÖTV zammı geliyor
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ÖTV düzenlemesiyle birlikte sigara ve alkollü içkilere zam yapılacak. Sigara fiyatlarına 2-2,5 TL zam bekleniyor.

Yeni ÖTV düzenlemeleri doğrultusunda yapılan hesaplamalara göre; sigara fiyatlarına 2-2.5 lira arasında zam bekleniyor. Rakı fiyatlarında ise litrelik ÖTV maliyeti 43,19 lira arttı.

SİGARA FİYATLARINA 2,5 LİRA ZAM BEKLENİYOR

Eğer ek bir düzenleme yapılmazsa, yüzde 7,55’lik ÖTV artışıyla sigaradan alınan 1,7026 liralık asgari maktu vergi yaklaşık 13 kuruş artarak 1,8312 liraya yükselecek. Bu durumda, bir paket sigaranın asgari maktu vergi tutarı 34,05 liradan 36,62 liraya çıkacak.

Sigaraların yaklaşık yüzde 99’u asgari maktu vergi tutarının üzerinde vergiye tabi olduğu için, maliye bakanlığı farklı bir düzenleme yapmazsa, paket başına alınan maktu vergi tutarı 7 lira 80 kuruştan 8 lira 38 kuruşa yükselecek. Bu da 1 paket sigaraya 58 kuruşluk bir artış getirecek. Sigara firmalarının, bu artışı satış fiyatına 2.5 lira olarak yansıtması bekleniyor.

1 LİRALIK ARTIŞ 5 LİRA ZAM YARATIYOR

Geçen yıl yapılan düzenleme ile sigaradan alınan vergi oranı yüzde 63'ten yüzde 57’ye düşürülmüştü. Bu düzenlemeden önce, sigara maliyetlerindeki her 1 liralık artış satış fiyatına 7.5 lira yansırken, şimdi her 1 liralık artışın fiyatlara etkisi 5.2 lira olarak hesaplanıyor. Bu nedenle, sigara fiyatlarına 2-2.5 lira arasında zam yapılması bekleniyor.

LİTRE BAŞI 43,19 LİRA

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), alkollü içkilerden alınan ÖTV’yi III sayılı listede açıklıyor. Rakıdaki ÖTV, saf alkol üzerinden hesaplanıyor ve litre başına 1269,72 lira iken, bu tutar yüzde 7,5 artışla 1365,69 liraya çıkarıldı. Yüzde 45 alkol derecesine sahip 1 litrelik rakıdan alınan ÖTV ise 571,37 liradan 614,56 liraya yükseldi.

Etiketler ötv sigara alkol içki zam
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