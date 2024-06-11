Sigaraya dev zam geliyor: İşte en ucuz sigara fiyatı

Temmuz ayında sigara fiyatlarına yeni bir zam yapılması bekleniyor. İşte zam sonrası en ucuz sigara fiyatları...

Son dönemde tüketici ürünlerine yapılan zamlar, Türkiye genelinde vatandaşları etkilemeye devam ediyor. Bu zamların arasında en çok dikkat çeken ise, sigara fiyatlarına gelen zamlar oluyor. Peş peşe gelen fiyat artışlarına alışmaya başlayan vatandaşlar, Temmuz ayında sigara fiyatlarına yapılacak olan yeni zamla birlikte, bütçelerinde ek bir yükle karşılaşacak.

BÜYÜK ZAM KAPIDA

Geçtiğimiz haftalarda sigara fiyatlarına eklenen 3 TL'lik zam, birçok markanın fiyatını yükseltmişti. Asıl zammın henüz gelmediğini belirten uzmanlari Temmuz ayında uygulanması beklenen yeni zamla birlikte, en ucuz sigara 66 TL'den satışa sunulacağını söylüyor. Bu 10 TL'lik artış, sigara tüketicilerinin bütçesini daha da zorlayacak gibi görünüyor.

YILIN İKİNCİ YARISINDA ÖTV ARTIŞI

Ocak ve Temmuz aylarında güncellenen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), sigara ve alkollü ürünlerdeki fiyat artışlarını doğrudan etkiliyor. 2023 yılının ilk beş ayında, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 17,87 olarak açıklanmıştı. Uzmanlar, yılın ikinci yarısında ÜFE artışının yüzde 20'nin üzerinde olmasını ve bu durumun sigara fiyatlarına yansımasını bekliyor. Bu artış, sigara üzerindeki vergilendirme politikasını daha da sıkılaştıracak.

VERGİ ARTIŞININ ETKİLERİ

Mevcut durumda, sigara üzerinden alınan maktu vergi paket başına 1.4249 TL seviyesinde. Bu, 20 sigaralık bir pakette toplamda 28,5 TL'ye denk geliyor. Eğer yüzde 20'lik bir vergi artışı yapılırsa, bu rakam 34,2 TL'ye yükselecek. Ek olarak, mevcut ek maktu vergi 4,8 TL iken, yüzde 20'lik bir artış sonrasında 5,8 TL'ye ulaşacak. Bu hesaplamalar ışığında, sigaranın perakende satış fiyatının 60 TL'nin altında kalmayacağı tahmin ediliyor. Piyasadaki en ucuz sigara şu anda 56 TL olduğu için, 10 TL'lik bir vergi artışı sonucunda fiyatın 66 TL'ye çıkması bekleniyor.

SİGARA KULLANIMINI AZALTIR MI?

Sigara alımı giderek daha pahalı hale gelirken, bu zamların tüketim üzerindeki etkileri de merak konusu olmaya devam ediyor. Yeni zamların, sigara kullanım oranları üzerinde bir azalma yaratıp yaratmayacağı ise zamanla görülecek.

Yeniçağ