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Simit zammı için yeni karar: Zorunlu hale getirildi

Simit zammı için yeni karar: Zorunlu hale getirildi
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Simit fiyatının belirlenmesinde Ticaret Bakanlığı'nın görüşünün alınması zorunlu hale getirildi.

Ekmek fiyat tarifelerinde olduğu gibi simit fiyat tarifelerinde de Ticaret Bakanlığın görüşünün alınması zorunlu hale getirildi. Hazırlanan tarifeye Bakanlık olumsuz görüş vermesi halinde yeni tarife talebi gerekçeleriyle birlikte Bakanlığın tekrar görüşü alındıktan sonra yürürlüğe girecek.

Etiketler simit zammı simit fiyatı ticaret bakanlığı
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