Sinpaş Kızılbük GYO hisselerine ''kaçak inşaat'' dopingi

Sinpaş GYO'nun Marmaris Kızılbük'teki inşaatının mahkeme kararına rağmen devam ettiği ortaya çıktı. Haberle birlikte şirketin hisseleri uçuşa geçti.

Paramedya'nın haberine göre, inşaatın durdurulmasına yönelik mahkeme kararının günler öncesinden öğrenildiği iddia edilen ve bu nedenle 96 liradan sert bir şekilde 27 liraya kadar düşen Kızılbük GYO hisse senedi bugün tavan oldu. Yaklaşık yüzde 10 yükselen şirketin hisse senedinde ise kaçak yapı beklentisi satın alındı.



Mahkeme tarafından durdurulan inşaatın kaçak olarak devam ettiği video görüntüleri ile tespit edilmesi ve bunun bazı gazete ve internet sitelerinde yer alması hisse senedini olumlu etkiledi. Hisse senedi inşaatın kaçak da olsa sürdüğü gelişmesi ile tavan oldu.