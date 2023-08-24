Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'dan olay olacak emekli zammı iddiası

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, son emekli zammında "kök maaş hesabı" ile büyük tepki çeken AK Parti iktidarının artık 1 yıldan az bir süre kalan yerel seçimler öncesinde "vay be haksızlık etmişim" dedirtmek için emeklilere dev bir zamma hazırlandığını iddia etti.

Önceki gün A Haber canlı yayınında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak" diyerek çalışma ile ilgili tarih de vermişti. Yıldırım açıklamasında "Emekli maaşlarını 2 bin 500'den 7 bin 500'e kadar çıkarmış olsak da yüksek enflasyon karşısında yetersiz kaldı. En düşük memur maaşı 2 katına çıktı, asgari ücret 11 bin 400 TL oldu. Burada en düşük emekli maaşı alan vatandaşlarımız zayıf kaldı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan da ipuçlarını verdi. Benim edindiğim bilgilere göre de Meclis açılır açılmaz özellikle emekliler için 7 bin 500 TL alanlar başta olmak üzere bütün emeklilerle ilgili ciddi bir iyileştirme yapılacak" ifadelerini kullanmıştı.

Milyonlarca emekliye "haydi inşallah" dedirten bu açıklama sonrasında Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, katıldığı yayında 2024 yılı başında emekli maaşlarına eşi benzeri görülmemiş bir zam yapılacağını söyledi. Erdursun, "Seçim öncesi birçok emekliye 'Vay be, ben haksızlık yapmışım' dedirtmek isteyecekler" ifadesini kullandı.



Temmuz ayında yapılan emekli zammının yalnızca kök ücretlere uygulanması, milyonlarca vatandaşın aylığında fiili olarak hiçbir artış yaşanmamasına neden oldu.



Hali hazırda 7 bin 500 lira olarak ödenen taban emekli aylığı, kök maaşlara getirilen zammın ardından yine 7 bin 500 lira seviyesinde kalırken, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında günden güne eriyen emekli maaşları ile geçinmek imkansız hale gelmiş durumda.



Emekliler, alınan 'kök maaşa zam' kararının ardından hükümete isyan ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise en düşük aylığı yükseltecek düzenlemenin ekim ayının başında Meclis'e getirileceğini açıkladı.



Yaşanan mağduriyetin yalnızca taban aylık konusunda olmadığını belirten emekliler, tüm ücretlere yeni bir zammın gelmesi gerektiğini düşünüyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, bu kapsamda SZC TV'de yeni açıklamalarda bulundu.



Erdursun, 2024 yılında yapılacak yerel seçimler öncesinde eşi benzeri görülmemiş bir emekli zammının yapılacağını belirtirken, aynı zamanda milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sosyal güvenlik konularında adımların atılacağını vurguladı:



"Emekli aylıklarına ciddi oranda bir zam yapılacak. Emekli aylıklarını şu anda çok konuşuyoruz ve bence hükümet bunun konuşulmasını çok istiyor. Çok konuşulacak, çok konuşulacak ve sonrasında öyle bir zam yapılacak ki eşi benzeri görülmemiş bir artış göreceğiz.



Seçim öncesi birçok emekliye "Vay be ben haksızlık yapmışım. Bu hükümeti eleştirdim ama haksız yere eleştirmişim, yine yapacağını yaptı ve gönlümüzü çaldı" şeklinde düşündürmek isteyecekler. Seçim öncesinde sosyal güvenlik konuları çok önem kazanır.



1987 yılında rahmetli Turgut Özal tam seçim öncesinde emeklilik sistemiyle ilgili değişiklik yapmıştı, aynı şekilde 1992'de Süleyman Demirel bu değişiklikle seçimi kazandı.



'HÜKÜMET REKOR ZAM İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR'

1999'da deprem sonrası koalisyon hükümeti yine emeklilikle ilgili yaş düzenlemesini getirdi ve seçimi kaybetti. Yine seçim öncesinde EYT yasası çıkarıldı. Türkiye'de seçim öncesi sosyal güvenlik, emekli aylıkları ve emekli hakları konularına mutlaka siyasiler girer.



Hükümetler bu konuda çok avantajlıdır. Muhalefet sadece söyleyebilir, elinden bir şey gelmez ama hükümetler bunu gerçekleştirir ve oy alırlar. Şu anda çok düşük emekli aylıklarını konuştukça, aslında hükümet bunun dillendirilmesini ve iyice böyle konuşulsun, hükümet sanki bu konuda çok kötüymüş gibi algı olsun ve birden rekor bir zam gelsin diye bekliyorlar."



