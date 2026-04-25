  Sosyal güvenlikte devrim... Uzun Süreli Bakım Sigortası için çalışmalar başladı

Türkiye'de yaşlı nüfus oranının ilk kez %10'u aşmasıyla birlikte sosyal güvenlik sisteminde devrim niteliğinde bir adım atılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yaşlılık döneminde evde bakım, hemşirelik hizmeti ve tıbbi ekipman giderlerini karşılayacak "Uzun Süreli Bakım Sigortası" için çalışmaların başladığını duyurdu.

Türkiye’nin demografik yapısındaki değişim, sosyal güvenlik sisteminde yeni bir reformu zorunlu kılmıştı.

Sabah gazetesinin haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaşlı nüfus oranının kritik eşiği aşarak %10’un üzerine çıktığını belirterek, "Uzun Süreli Bakım Sigortası Sistemi" için hazırlıkların sürdüğünü açıkladı.

Artık "Çok Yaşlı Ülke" kategorisindeyiz

2. Yaşlılık Şurası'nın kapanışında konuşan Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin nüfus yaşlanma hızına dikkat çekti. 2000 yılında %5,7 olan 65 yaş üstü nüfus oranının, 2023 itibarıyla ilk kez çift haneye ulaştığını ifade eden Yılmaz, "Bu oran 2030'da %13,5'e, yüzyılın sonunda ise nüfusun üçte birine ulaşacak. Bu tabloya hazırlıklı olmalıyız" dedi.

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında hayata geçirilmesi planlanan Uzun Süreli Bakım Sigortası, yaşlılık döneminde vatandaşların üzerine binen mali yükü hafifletmeyi hedefliyor. Çalışmaları süren yeni sistem şunları kapsayacak:

Evde Bakım Desteği: Yaşlıların kendi ortamlarında profesyonel bakım alması sağlanacak.
Sağlık Hizmetleri: Uzman hemşirelik hizmetlerine erişim kolaylaşacak.
Ekipman Desteği: İhtiyaç duyulan tıbbi cihaz ve ekipman giderleri sigorta kapsamında karşılanacak.
Bakım Merkezleri: Bakımevi ve rehabilitasyon merkezlerindeki giderlere finansman desteği sunulacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile koordineli yürütülen projeyle, yaşlılık döneminde hem bireylerin hem de ailelerin omuzundaki bakım yükünün kamu güvencesi altına alınması amaçlanıyor. Yeni sigorta sisteminin, önümüzdeki dönemde yasalaşarak sosyal güvenlik mevzuatına dahil edilmesi bekleniyor.

