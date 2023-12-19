  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı

Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı

Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı
Güncelleme:

Spot piyasada elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1449 lira 99 kuruş olarak açıklandı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1449 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,2 artarak 1 milyar 468 milyon 641 bin 861 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 07.00-09.00 ve 17.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 23.00'te 1449 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 310 lira 91 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 321 lira 69 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1643 lira 87 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Etiketler elektrik spot fiyat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Deprem uzmanı o fay hattını işaret etti: ''Kırıldı kırılacak, gün sayıyor'' Deprem uzmanı o fay hattını işaret etti: ''Kırıldı kırılacak, gün sayıyor'' Polisin durdurduğu ambulans uyuşturucu kargosu çıktı Polisin durdurduğu ambulans uyuşturucu kargosu çıktı Erik ve kirazın fiyatı çeyrek altınla yarışıyor Erik ve kirazın fiyatı çeyrek altınla yarışıyor Yanardağda büyük patlama! Ortalık cehenneme döndü Yanardağda büyük patlama! Ortalık cehenneme döndü AK Parti'de İBB adaylığı için öne çıkan isim belli oldu AK Parti'de İBB adaylığı için öne çıkan isim belli oldu Sibirya değil, Türkiye! Soğuktan nehir böyle dondu Sibirya değil, Türkiye! Soğuktan nehir böyle dondu Sıfır otomobilde yıl sonu indirimleri: Liste fiyatının altına düştü Sıfır otomobilde yıl sonu indirimleri: Liste fiyatının altına düştü Eş değiştirme partisine giden çiftlerden olay itiraflar Eş değiştirme partisine giden çiftlerden olay itiraflar Son seçim anketi açıklandı Son seçim anketi açıklandı Süper hızlı tren geliyor: İstanbul-Ankara arası 1 saat 20 dakikaya inecek Süper hızlı tren geliyor: İstanbul-Ankara arası 1 saat 20 dakikaya inecek