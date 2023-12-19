Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı

Spot piyasada elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1449 lira 99 kuruş olarak açıklandı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1449 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,2 artarak 1 milyar 468 milyon 641 bin 861 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 07.00-09.00 ve 17.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 23.00'te 1449 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 310 lira 91 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 321 lira 69 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1643 lira 87 kuruş olarak kayıtlara geçti.