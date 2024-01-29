Starbucks'a yeni zam iddiası: Zamlı fiyat listesi sızdı

Ünlü kahve zinciri Starbucks'ın şubat ayı itibariyle fiyatlarını güncelleyeceği iddia edildi. Zamlı fiyat listesi adı altında paylaşılan liste sosyal medyada gündem oldu.

ABD merkezli kahve zinciri Starbucks'ın, 1 Şubat itibariyle fiyat listesini güncelleyeceği öne sürüldü.

Sosyal medyada paylaşılan fiyat listesi gündem oldu.

Henüz Starbucks tarafından kahve fiyatlarına zam yapılacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada dolaşan listeye göre, en düşük içecek 35 TL ile çay oldu.

Bazı kahvelerin ise büyük boy fiyatı 125 liraya kadar çıktı.