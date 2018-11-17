Suda kriz var! Su satıcıları indirimi reddetti !

İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası yeni fiyat tarifesini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Ancak bu fiyat tarifesine satıcılar uymuyor. Su maliyetlerinin yeni tarifeyi karşılamadığını söylüyorlar. Zabıtalar ise fiyatlara uymayan esnafı yerinde ziyaret edip konuyla ilgili tutanak tutuyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da suya yüzde 25 zam gelmişti. Bu zam ile birlikte; İstanbul’da 19 litre polikarbon damacana (dönüşümlü) 9,5 lira, 19 litre polikarbon damacana (dönüşümsüz) 11 lira olarak belirlendi. Yeni fiyat tarifesine uymayan su satıcıları bu tarifeninde üzerinde damacana suyu satıyor. Gerekçeleri ise maliyet artışlarının tavan fiyatı karşılamadığı… Konuyla ilgili tutanak tutan bir zabıta NTV’ye yaptığı açıklamada, “Gerçekleşen şikayetleri biz değerlendiriyoruz. En fazla 3 gün içerisinde şikayet mahaline gidip tespitlerimizi yapıyoruz. ” açıklamasında bulundu.

Su bayileri ise tavan fiyatın maliyetlerini karşılamadığını söylüyor. Bir su satıcısı, “Fiyat olarak baz alınırsa müşteriye gönderdiğimiz vakit ona mutlaka belli bir hizmet bedeli koymak zorundayız . Yani bu durum bizi kurtarmıyor.” açıklamasında bulundu.

İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya geçen haftalarda yaptığı açıklamada, suyun temel besin maddesi olduğu için satış fiyatının tarifeye bağlı olduğunu belirterek, su fiyatlarına gelen zamlardan sonra satışlarda fahiş zamları önlemek için yeni tarife hazırladıklarını, belirlenen rakamların üzerinde satış yapılamayacağını söylemişti.

Akkaya, yaz aylarında döviz kurundaki hızlı yükseliş sonrası plastik su şişelerine zam geldiği iddiasıyla su fiyatlarına yüzde 60'a yakın zam yapıldığını anımsatmıştı.

O dönemde de bir açıklama yaparak zamların gerçeği yansıtmadığını kaydettiklerini dile getiren Akkaya, “Araştırmalarımızda çok fahiş zamlar yapıldığını görmüştük. Tamam pet şişenin hammaddesi ithal ediliyor ama yüzde 60'lara varan zam söz konusu değildi.” diye konuşmuştu.

Akkaya, hem imalatçıların, hem dağıtıcıların, hem de perakendecilerin yaz aylarını da fırsat bilerek suyu zamlı sattığını kaydederek, bunun önüne geçmek için çok gayret gösterdiklerini anlatmıştı.

Oda olarak 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 62. maddesine göre temel besin maddesi olduğu için suyun satış fiyatının tarifeye bağlı olduğunu belirten Akkaya, bu zamlardan sonra en son 3 yıl önce belirledikleri fiyat tarifesini güncelleme çalışmalarına başladıklarını söylemişti.

“TÜM KALEMLERİ HESAPLADIK, TARİFEYİ 39 İLÇEYE GÖNDERDİK”

Akkaya, su ve ekmeğin tarifeye bağlı olduğunu kaydederek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Yeni tarifeyi belirlerken hem nakliyeyi, hem imalat maliyetini, hem dağıtımı yani tüm kalemleri dikkate aldık. Yeni tarifemizde zam oranı 3 yıl önceki tarifemize göre yüzde 21-25 arasında oldu. Şu anda bu fiyatlar imalatçıyı kurtaracak fiyatlardır. İstanbul'daki yakın membalarda bu fiyatların altında su satanlar var.

Yeni tarifeyi çıkardıktan sonra önce üst birliğimiz olan İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne gönderdik. Onlar onayladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdi. Orada 15 gün bekledi, herhangi bir itiraz olmadan kabul edildi. Şu anda 39 ilçe ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdik. Piyasanın denetlenmesi için tarifemiz belirlendi. Bundan sonra görev vatandaşlarımıza, basına, görevlilere düşüyor.”

Akkaya, yeni tarifeyi Ticaret Bakanlığı'na da gönderdiklerini belirterek, gerek esnaf odasına gerekse İTO'ya bağlı tüm esnafların bu tarifeye uyma zorunluluğunun bulunduğunu söylemişti.

Vatandaşlara da uyarıda bulunan Akkaya, tarifenin üzerinde bir tutarla su satışı gerçekleştiren işletmelerin odaya veya ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmesi gerektiğini vurgulamıştı.