Süt fiyatlandırmasında yeni dönem başlıyor

Sütün kalitesine göre fiyatlandırılması uygulaması pilot bölge seçilen Bursa'nın Yenişehir ilçesinde başlıyor.

Sütte yeni dönem başlıyor. Sütün kalitesine göre fiyatlandırılacağı sisteme Bursa'nın Yenişehir ilçesinde geçiliyor.

Yenişehir İznik Süt Üreticileri Birliğinde yapılan bilgilendirme toplantısına Birlik Başkanı Nazif Tuna, İlçe Tarım Müdürü Kamil Oruç, Süt Birliği ve kooperatif başkanları katıldı.

PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR

Yenişehir İznik Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna, “Avrupa uyum yasaları çerçevesinde sütün kalitesine göre fiyatlandırılması sistemine Türkiye’de geçildi. Önümüzdeki pazartesi gününden itibaren bu sistem ülkemizde başlıyor. Üreticilerimizin ürettiği sütlerden İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri nezaretinde bu numuneler alınacak. Bursa’nın tamamı, Adapazarı, Bilecik ilinin tamamını kapsayacak şekilde Yenişehir bölge laboravotuarı seçildi. Biz birlik olarak burada laboravotuar kurduk. Burada sütün yağ ve protein oranı belirlenecek. Çıkan sonuçlar makine sayesinde Tarım Bakanlığına ve üreticiye anında bildirilecek. Tahlil sonunda süt fiyatlarının belirlenmesi ve devlet desteği de ona göre yapılacak” diye konuştu.

İHA