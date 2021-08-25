Sütün litre fatı 9 TL'ye dayandı

Süt üreticileri de vatandaş da isyanda... Üretim maliyetlerinin artması nedeniyle süt fiyatı marketlerde 9 TL'ye dayandı.

Marketlerde 1 Litre tam yağlı süt fiyatı 8.45'e çıktı. Zincir marketlerin kendi markalı sütleri ise 5.25-6.95-7.95 arasında değişen fiyatlara satılıyor. Üreticiler daha önce litre başına 2 lira 80 kuruş çiğ süt ödemesi alırken, temmuz ayında çiğ süt fiyatı aralık ayı sonuna kadar geçerli olmak üzere 3 lira 20 kuruşa çıkarılmıştı. Üreticinin beklentisi ise 3 lira 50 kuruş idi.

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre üreticiler ise özellikle yem fiyatları ve biriken borçlarına dikkat çekiyor. Sütten para kazanamadıklarını söyleyen üreticiler, hayvanlarını kestirmeye götürüyor. 1 litre süte karşılık 1.3 kilo yem alarak ‘süt/yem paritesinin’ korunabileceğini anlatan Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, bu durumda paritenin bile sağlanamadığı söyledi.

"MALİYETLERİMİZ CİDDİ ORANDA ARTIYOR"

Dünyada artan emtia fiyatları, ambalaj, akaryakıt, enerji gibi girdi maliyetlerinin çok yükseldiğini belirten Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (SETBİR) Başkanı Tarık Tezel, "Çiğ süt fiyatına yılbaşında yüzde 26, ardından yüzde 14 artış verildi. Yanı sıra maliyetlerimiz oldukça ciddi oranda artıyor. Yine de sanayicinin sütte fiyat artışı yüzde 20’lerde sınırlı kaldı. Bunu koruyarak yılı kapatmak istiyoruz. Yeni bir fiyat artışı öngörülmüyor" dedi.

"ÜRETİCİ DE TÜKETİCİ DE KENDİ FİYATII BELİRLEYEMİYOR"

Üretici de tüketici de kendi fiyatını belirleyemiyor’ diyen Tevfik Keskin, “Çiğ süte kuruşlarla gelen fiyat artışının satış fiyatlarına bu kadar yüksek etki ettirilmesi anlaşılır değil. Her koşulda üretmeye devam eden üreticilerimiz çok zor zamanlardan geçiyor. Girdi maliyetleri, bakım maliyetleri çok yükseldi. Çiftçi borcunu ödeyemezse önce ineğini kestiriyor. Yılın her günü gece gündüz çalışıyoruz. Fiyat artışı için sanayi ve marketlere bakmak lazım. Üreticinin tek derdi, geçimini sağlamaktır” diye konuştu.

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