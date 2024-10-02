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Suudi şirket Türkiye'ye 5 milyar dolarla geliyor

Suudi şirket Türkiye'ye 5 milyar dolarla geliyor
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Türkiye'de 5 milyar dolarlık yatırım planladığını söylediği ancak ismini vermediği şirketin Suudi Arabistanlı enerji şirketi Acwa Power olduğu ortaya çıktı.

Enflasyonu dizginlemek için uygulamaya konan ekonomi politikasının bir amacı da Türkiye'ye dış yatırımları çekmek. Bunun için Asya, ABD ve Körfez'de hükümet şirketlerle bir araya gelirken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geçen günlerde Suudi Arabistanlı bir şirketin ilgisinden söz etmişti.

"Suudilerin sahibi olduğu bir şirket, enerji ve diğer sektörlerde Türkiye’ye 5 milyar dolarlık yatırım yapmak istediğinden bahsetti" diyen Yılmaz, şirket adı vermekten kaçınmıştı.

Acwa Power yatırım hazırlığında

Bloomberg ise bir kaynağına dayandırdığı haberinde, Yılmaz'ın bahsettiği enerji şirketinin Acwa Power olduğunu yazdı. Şirketin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'yla görüştüğü ancak görüşmelerin hangi aşamada olduğu belirtilmedi.

Acwa Power sözcüsü ise "Bölgedeki iş geliştirmemizin bir parçası olarak Türkiye’deki taraflarla görüşmeler yapıyoruz ancak bu noktada daha fazla ayrıntı veremeyiz” dedi.

Acwa Power’ın Türkiye’deki ilk yatırımı olan Kırıkkale’deki 950 megavat kapasiteli kombine doğal gaz çevrim santrali ise 2017 yılında açılmıştı.

Etiketler Acwa Power suudi şirket 5 milyar dolar cevdet yılmaz Yatırım
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