  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. 07 Şubat 2021 12:34

Takvim gazetesi: Alışverişe tok karnına çıkın, ürünlere dokunmayın

Hükümete yakınlığıyla bilinen Takvim gazetesi, ''Bu haberi okumadan markete girmeyin, çıkarken üzülmeyin'' başlıklı haberinde market alışverişinde ''fazla harcama'' yapmamanın formülünü verdi(!)

Takvim gazetesi: Alışverişe tok karnına çıkın, ürünlere dokunmayın
A+ A-

Takvim gazetesi, manşete taşıdığı "Bu haberi okumadan markete girmeyin, çıkarken üzülmeyin" başlıklı haberde, okurlarına market alışverişlerinde "fazla harcama yapmamaları" için ipuçları verdi. Takvim'in hazırladığı ipuçları arasında "Cazip kokular yoldan çıkarmasın, alışverişe çocuklarla çıkmayın, sepet kullanın" gibi maddeler yer aldı. 

Türkiye'de gıda fiyatlarındaki artış ve hayat pahalılığı tartışılırken Takvim gazetesi "Çıkarken üzülmeyin" ifadeleriyle okurlarını uyardığı haberde marketlerde "fazla harcama" yapmamanın ipuçlarını verdi.

"Satışı artırmak isteyen marketler, müşterilere türlü türlü psikolojik tuzaklar kuruyor" denilen haberde, markete gidenlere şu uyarılarda bulunuldu:

"- Alışverişe tek başına ve tok karnına çıkın. Çocuklar olmasın

- Cazip kokular yoldan çıkarmasın. Evde hiçbiri kalmaz.

-  Büyük araba doldurmaya teşvik eder, sepetten şaşmayın.

- Ürünlere dokunmayın. Sahiplik duygusu almaya zorlar" 

market alışverişi , takvim gazetesi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM