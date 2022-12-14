Tarım ve Orman Bakanlığı'na 1.200 personel alınacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ''Bakanlığımızın taşra teşkilatı birimlerinde görev yapmak üzere 2022 yılı içerisinde çeşitli branşlarda 1200 sözleşmeli personel alımı yapacağız'' dedi.

Tarım Ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bakanlığa 1200 sözleşmeli personel alımı yapılacağını söyledi. Bakan Kirişci "Bakanlığımızın taşra teşkilatı birimlerinde görev yapmak üzere 2022 yılı içerisinde çeşitli branşlarda 1200 Sözleşmeli Personel alımı yapacağız.Allah devletimize, milletimize hayırlı hizmetler nasip etsin. İnsan kaynağımızı 2023 yılında ad güçlendirmeye devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.