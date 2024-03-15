Tarımda üreticinin enflasyonu belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Şubata ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini açıkladı. Buna göre tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) Şubat 2024'te yıllık yüzde 58,29, aylık yüzde 7,18 artış kaydetti.
Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık %58,29, aylık %7,18 arttı.
Tarım-ÜFE'de (2020=100), 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %7,18 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,30 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %58,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %60,28 artış gerçekleşti.
Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %7,28 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %5,25 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde %5,93 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde %8,98 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde %2,55 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %6,02 artış gerçekleşti.
Sektör ve ana gruplara göre Tarım-ÜFE ve değişim oranları, Şubat 2024
Tarım-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Şubat 2024
Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi
Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup %168,10 ile yağlı meyveler oldu.
Alt gruplara göre Tarım-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Şubat 2024
Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi
Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup %17,23 ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.
Alt gruplara göre Tarım-ÜFE aylık değişim oranları (%), Şubat 2024
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