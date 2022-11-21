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Tarımsal girdi fiyat endeksi arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarımsal girdi fiyat endeksinin (Tarım-GFE) Eylül 2022'de geçen yıla oranla yüzde 138,15, önceki aya oranla yüzde 2,90 arttığını duyurdu.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; Tarım-GFE'de 2022 yılı Eylül ayında, bir önceki aya göre yüzde 2,90, 2021'in Aralık ayına göre yüzde 91,85, 2021'in Eylül ayına göre yüzde 138,15 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 97,41 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya oranla tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,89, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,91 artış gerçekleşti. 2021'in Eylül ayına oranla tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 95,12, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 145,02 artış gerçekleşti.

YILLIK VE AYLIK ARTIŞ ORANLARI

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 38,73 ile veteriner harcamaları ve yüzde 66,12 ile diğer mal ve hizmetler oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 226,63 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 193,88 ile enerji ve yağlar oldu. Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 0,27 ile hayvan yemi ve yüzde 0,59 ile makine bakım masrafları oldu. Aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 19,71 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 6,62 ile enerji ve yağlar oldu.

DHA

Etiketler Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi tüik
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