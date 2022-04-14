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Tasarruf etmek isteyenler dikkat: Süt ve süt ürünlerini buzdolabı kapağına koymayın

Tasarruf etmek isteyenler dikkat: Süt ve süt ürünlerini buzdolabı kapağına koymayın

İngiliz sigorta ve enerji uzmanı Chris Beasley, buzdolabı kullanımında tasarruf etmek için bilgiler verdi.

Son dönemde başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede yaşam maliyetleri hızla artarken İngiliz medyası, buzdolaplarının doğru kullanılmaması durumunda tüketicinin cebinde ciddi bir delik açacağını aktardı.

İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden Daily Express’te yer alan haberde Smart Cover isimli sigorta şirketinde görevli Chris Beasley’nin açıklamalarına yer verildi. Buzdolaplarının doğru bir şekilde organize edilmesinin kritik bir önemi olduğunu söyleyen Beasley, “Buzdolabındaki malzemeleri doğru organize etmek gıdaların daha uzun taze kalmasını ve aynı zamanda buzdolabı kapağının daha kısa süre açık kalmasının önünü açarak faturaların azalmasını sağlar” dedi.

 Beasley, “Buzdolaplarınızı çok fazla doldurmayın. Ne kadar çok gıda olursa buzdolabı içindeki hava akışı engellenir, bu da buzdolabının daha çok çalışmasına ve gıdaların daha hızlı bozulmasına sebep olur” ifadesini kullandı.

Buzdolabının arka taraflarının genelde daha soğuk olduğuna dikkat çekerken, “Birçok insan sütlerini buzdolabının kapağındaki bölmelere yerleştiriyor. Fakat burası en ideal yer değil. Kapıların olduğu bölümler buzdolaplarının diğer bölümlerine göre aslında daha sıcak oluyor.  Eğer sütleriniz çok uzun süre taze kalmıyorsa, buzdolabının içinde saklamayı deneyebilirsiniz” yorumunu yaptı.

Beasley, buzdolabının kapak kısmında genelde sos, baharat ve benzeri ürünlerin olması gerektiğini de dile getirerek, “Bu ürünler ve şişeli içeceklerin kapakta olması daha mantıklı hem bu içeceklerin son kullanma tarihi daha uzun hem de buzdolabından hemen almak daha kolay” dedi.

Etiketler süt süt ürünleri
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