TCMB Başkanı'ndan enflasyon ve dolar için yeni tarih

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan OVP ile ilgili olarak yerli ve yabancı basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda döviz kuru ve enflasyon için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan "Para politikasının 2024 yılında meyvelerini vermesiyle, iç talebin arza daha yakın bir seviyeye geleceğini ve enflasyon beklentilerini kontrol altına alacağını öngörmekteyiz" dedi.

Erkan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Para politikasının 2024 yılında meyvelerini vermesiyle, iç talebin arza daha yakın bir seviyeye geleceğini ve enflasyon beklentilerini kontrol altına alacağını öngörmekteyiz.

Enflasyon ve kur hareketlerinin sene içinde oynaklık göstermesi, hele ki geçiş dönemlerinde bazı durumlarda yıl ortalaması ve yıl sonu üzerinden yapılan hesaplarda ciddi farklılıklar gösterebilmektedir.



Sert fiyat hareketlerinin mümkün olduğu kadar az olduğu lakin dengenin evrildiği yönünde, sağlıklı şekilde algılandığı bir süreç olarak ilerlemekte ve bunda da kararlıyız.

TCMB olarak tüm araçlarımızla parasal sıkılaştırma sürecine enflasyonda belirgin bir iyileşme sağlanana kadar devam edeceğiz. "