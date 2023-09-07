  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. TCMB Başkanı'ndan enflasyon ve dolar için yeni tarih

TCMB Başkanı'ndan enflasyon ve dolar için yeni tarih

TCMB Başkanı'ndan enflasyon ve dolar için yeni tarih
Güncelleme:

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan OVP ile ilgili olarak yerli ve yabancı basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda döviz kuru ve enflasyon için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan "Para politikasının 2024 yılında meyvelerini vermesiyle, iç talebin arza daha yakın bir seviyeye geleceğini ve enflasyon beklentilerini kontrol altına alacağını öngörmekteyiz" dedi.

Erkan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Para politikasının 2024 yılında meyvelerini vermesiyle, iç talebin arza daha yakın bir seviyeye geleceğini ve enflasyon beklentilerini kontrol altına alacağını öngörmekteyiz.

Enflasyon ve kur hareketlerinin sene içinde oynaklık göstermesi, hele ki geçiş dönemlerinde bazı durumlarda yıl ortalaması ve yıl sonu üzerinden yapılan hesaplarda ciddi farklılıklar gösterebilmektedir.


Sert fiyat hareketlerinin mümkün olduğu kadar az olduğu lakin dengenin evrildiği yönünde, sağlıklı şekilde algılandığı bir süreç olarak ilerlemekte ve bunda da kararlıyız.

TCMB olarak tüm araçlarımızla parasal sıkılaştırma sürecine enflasyonda belirgin bir iyileşme sağlanana kadar devam edeceğiz. "

Etiketler Hafize Gaye Erkan tcmb merkez bankası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İki sigara markasına indirim, 2 sigara grubuna zam geldi
Survivor All Star'ın ikinci yarışmacısı belli oldu
Prof. Dr. Ercan depremde en güvenli illeri açıkladı
9 yaşındaki çocuğa tecavüz edip ''suç olduğunu bilmiyordum'' dedi
Nesli tehlike altındaki çizgili sırtlan ölü bulundu! 70 bin lira ceza kesilecek
OVP ile emekli ve memur maaşı zam hesabı değişti
Emine Ün'den ''yıllar beni yaşlandırmadı'' pozları
Kademeli emeklilik hayali suya düştü
Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın estetiksiz hali ağızları açık bıraktı
Son seçim anketi: Sadece 2 parti oyunu arttırdı