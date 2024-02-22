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TCMB rezervleri düşüşe geçti

TCMB rezervleri düşüşe geçti
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 719 milyon dolar azalışla 134 milyar 208 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. Buna göre kurumun toplam rezervleri, 16 şubat haftasında bir önceki haftaya göre 719 milyon dolar azalışla 134 milyar 208 milyon dolara geriledi.

ALTIN VE DOLAR REZERVİNDE DÜŞÜŞ

16 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 274 milyon dolar azalışla 86 milyar 92 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 9 Şubat'ta 86 milyar 366 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 445 milyon dolar azalışla 48 milyar 561 milyon dolardan 48 milyar 116 milyon dolara geriledi. Merkez Bankasının toplam rezervleri, 16 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 719 milyon dolar düşüşle 134 milyar 927 milyon dolardan 134 milyar 208 milyon dolara geriledi.

 

AA

Etiketler tcmb merkez bankası rezervleri altın rezervleri döviz rezervi
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