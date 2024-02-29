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TCMB rezervleri yeniden erimeye başladı

TCMB rezervleri yeniden erimeye başladı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 2 milyar 458 milyon dolar azalışla 131 milyar 750 milyon dolara geriledi.

TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.

Buna göre, 23 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 613 milyon dolar azalışla 82 milyar 479 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 16 Şubat'ta 86 milyar 92 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 1 milyar 155 milyon dolar artışla 48 milyar 116 milyon dolardan 49 milyar 271 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 23 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 458 milyon dolar düşüşle 134 milyar 208 milyon dolardan 131 milyar 750 milyon dolara geriledi.

Etiketler Merkez Bankası tcmb rezerv dolar altın
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