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TCMB rezervlerinde 4 yıl sonra bir ilk

TCMB rezervlerinde 4 yıl sonra bir ilk
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Son dönemde hızlı rezerv biriktiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının swap hariç net rezervi dört yıl sonra pozitif bölgeye ulaştı.

Merkez Bankası'nın rezerv birikimi rekor hızda sürüyor.

Öncü verilere göre TCMB rezervleri haftanın ilk dört gününde 5,3 milyar dolar artış gösterdi.

Böylelikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), swap hariç net rezervi dört yıl sonra pozitif bölgeye getirdi.

Swap hariç net rezervler artıya geçti

Swap hariç net rezervler mart sonundaki yerel seçimler öncesinde hızla gerilemiş ve eksi 65,5 milyar dolarla tarihi dip seviyeyi görmüştü.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından TCMB hızlı bir rezerv inşasına girerken, swap hariç net rezervlerde de kademeli toparlanma izlenmişti. Bu sürecin sonunda 4 yıl sonra ilk kez swap hariç net rezervler artıya geçti.

TCMB Başkanı Fatih Karahan ise yılın ikinci enflasyon raporu sunumunda enflasyonla mücadeleye zarar vermeyecek şekilde rezerv biriktirmeye devam edileceğini belirtmişti.

Seçimlerden sonra carry trade ve tahvil kanalından Türkiye'ye önemli ölçüde döviz girişi yaşanmıştı.

Etiketler tcmb rezerv Merkez Bankası
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