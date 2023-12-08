TCMB'den yeni karar: ''Limiti artıracağız''

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, reeskont limitleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Temmuzda 10 kat artışla 3 milyar liraya yükselttiğimiz reeskont limitini daha da artıracağız, çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, reeskont kredi limitlerine yönelik açıklama yaptı.

Buna göre Erkan, temmuzda 10 kat artışla 3 milyar liraya yükseltilen reeskont limitini daha da artıracaklarını belirterek, çalışmaların devam ettiğini söyledi.

TCMB Başkanı Erkan, yatırım taahhütlü avans kredileriyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Erkan, konuyla ilgili, "Yatırım taahhütlü avans kredileriyle cari dengeye katkı verecek ve etkileri döviz kuru ve fiyat istikrarında hissedilecek alanlarda üretim artışı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

3 milyar TL seviyesine yükseltilmişti

Merkez Bankası, 21 Temmuz ve 12 Eylül tarihlerinde ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi günlük kullanım limitinde yaptığı güncellemelerle günlük limitleri önceki düzeyine göre toplamda 10 kat artırılarak 3 milyar TL seviyesine yükseltmişti.

Reeskont kredisi nedir ?

Reeskont kredisi, ihracatçılara ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde bulunan firmalara Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynağından kullandırılan uygun maliyetli ve ihracat taahhütlü kredi işlemleridir. Kredilerin vadesinde geri ödemesi döviz üzerinden gerçekleştiği için TCMB’nin döviz rezervlerine katkı sağlanmaktadır.

Reeskont kredilerinden ihracatçılar, ihracata yönelik mal üreten imalatçı şirketler, yurt dışı müteahhitler, uluslararası fuarcılık yapan şirketler, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyet icra eden şirketler faydalanabilir. Reeskont kredileri, 360 güne kadar vadelendirilebilinirken; para birimine göre kaynak maliyeti Euribor veya USD Libor olarak belirlenmiştir.