TCMB'nin sürpriz kararı sonrası yabancıların faiz beklentileri değişti

TCMB'nin politika faizini yüzde 42,5'ten yüzde 46'ya yükseltmesinin ardından yabancılar yıl sonu faiz tahminlerini güncelledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayında politika faizini 350 baz puan artırarak, yüzde 42,5'ten yüzde 46'ya yükseltti. Merkez Bankası 13 ay sonra ilk kez faiz artırmış oldu. TCMB'nin faiz kararı sonrası yabancı finans kuruluşları tahminlerini güncellemeye başladı.

JPMORGAN

JPMorgan, yıl sonu beklentisinin daha önceki yüzde 35 yerine artık yüzde 38 olduğunu açıkladı. JPMorgan'a göre Merkez Bankası, haziran toplantısını pas geçecek ve temmuz ayında 200 baz puan ile başlayacak. Enflasyon faizine dair tahminini ise zirai donu gerekçe göstererek yüzde 29.5'ten yüzde 30'a çıkardı.

GOLDMAN SACHS

Goldman Sachs, Merkez'in faiz indirimine temmuz ayında başlayacağını öngörürken, yıl sonu tahminini yüzde 28,5'ten yüzde 33'e çıkardı.

MORGAN STANLEY

Morgan Stanley ise 2025 sonu için politika faizi tahminini yükseltti. Politika faizi için yıl sonu tahminini yüzde 33,5'ten yüzde 36'ya çıkaran Morgan Stanley, enflasyonu yüzde 29 olarak tahmin etti.