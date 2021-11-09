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THY'den ''göçmen'' iddiasına yanıt

THY'den ''göçmen'' iddiasına yanıt

Türk Hava Yolları, uluslararası medya yorganlarında yer alan ''THY Belarus seferlerinde yasadışı göçmen taşıyor'' iddialarını yalanladı.

Türk Hava Yolları (THY) uluslararası medya organlarında yer alan, "Türk Hava Yolları Belarus seferlerinde yasadışı göçmen taşıyor" haberlerini yalanladı.  Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "Bazı ulusal ve uluslararası medya organlarında Türk Hava Yolları’nın Belarus’a gerçekleştirdiği uçuşların yasadışı göçmen trafiğine zemin hazırladığı öne sürülmektedir. Ortaklığımız, dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdiği uçuşlarda uluslararası otoriteler ile iş birliği içerisinde, tüm güvenlik hassasiyetlerini dikkate almakta ve operasyonlarını bu ölçüde gerçekleştirmektedir. Medyada yer alan Haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.  

 

Etiketler thy göçmen kaçakçılığı
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