  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. THY'den Kazakistan kararı

THY'nin Kazakistan seferleri yeniden başladı

THY'nin Kazakistan seferleri yeniden başladı

Türk Hava Yolları (THY), Kazakistan'daki olaylar nedeniyle bir süredir ara verdiği seferleri yeniden başlattı.

Kazakistan'da meydana gelen olayların ardından 6 Ocak tarihinde güvenlik nedeniyle uçuşlara kapatılan Almatı Havalimanı'nda bugün itibariyle uçuşlar yeniden başladı.

THY'nin başkent Nur Sultan'a düzenlediği seferde 238 yolcu yer aldı.

Nur Sultan'dan İstanbul'a gelen uçakta ise 169 yolcunun bulunduğu öğrenildi. İstanbul-Almatı tarifeli seferinin bu gece yapılması planlanıyor.

Antalya-Almatı tarifeli seferinin 15 Ocak'ta icra edilmesi öngörülüyor. Kazakistan'a uçulan diğer nokta olan Aktav'a seferler ise 14 Ocak'ta yapılacak.

Yeniden başlatılan tarifeli seferlerin söz konusu ülkedeki yetkililer ile görüşmeler dahilinde planlandığı bildirildi.

AA

Etiketler thy kazakistan uçak seferleri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ankara'da dehşet! Cin çıkartma seansı sonrası hayatını kaybetti
''Kaçak göçmenler Türkiye yolunda'' görüntüleri için resmi açıklama geldi
Bomba iddia: Cumhur İttifakı dağılıyor mu?
Dolar, Euro ve altında dikkat çeken hareketlilik
Türkiye'den aşı karşıtlarını utandıracak görüntüler!
Define avcısı hazine buldu! Taşın içinden neler çıktı neler
Bir skandal daha: KPSS birincisi yine açıkta kaldı!
İşte ÖTV indirimi sonrası fiyatı düşen otomobiller
Omicron'un gizemi çözüldü: İnsanlara ilk böyle bulaşmış!
Zincir marketlere yeni düzenleme geliyor! Bu ürünler satılamayacak!